La beffa della Chiesina di Casola Recuperata ma mai aperta

La Chiesina di Casola resta chiusa, anche se è stata recuperata. La piccola chiesa, simbolo di Casola in Lunigiana, è stata sistemata ma non è mai stata riaperta al pubblico. La gente del paese si chiede quando potrà entrare di nuovo, perché la chiesa rappresenta un pezzo importante della storia locale. Nel frattempo, i residenti continuano a passare davanti alla chiesina, sperando in un intervento che permetta di riaprirla presto.

Casola in Lunigiana (Massa-Carrara), 2 febbraio 2026 – Una bella borgata Casciana, da sempre porta d'accesso fra Lunigiana e Garfagnana; un paese ricco di storia, sulla Via del Volto Santo. E' qui che, lo scorso luglio, è stata inaugurata la Chiesina, l'antica chiesa acquistata nei primi anni Novanta dalla Curia da parte dell'allora sindaco Piergiorgio Belloni per farne un centro ricreativo ad accesso libero. «Un anno fa, vedendo i lavori in corso, abbiamo scoperto che la Chiesina era stata destinata ad un'opera di riqualificazione- scrive Davide Lombardi al Gal, Consorzio Lunigiana, che ha finanziato i lavori con 85mila euro –.

