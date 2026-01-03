100mila euro per la pulizia ma va recuperata

La Mattonaia rappresenta una priorità di sicurezza e salute pubblica. Per il problema degli escrementi di piccioni, il Comune ha previsto un investimento di 100mila euro per interventi di disinfestazione e disinfezione. È fondamentale intervenire con efficacia per tutelare la salute dei cittadini e garantire un ambiente più sicuro.

La Mattonaia è una bomba sanitaria pericolosissima per la salute e per i conti pubblici, visto che per la disinfestazione e disinfezione degli escrementi di piccioni il Comune ha stanziato 100mila euro. L'abbandono di questo bene deve cessare: la Mattonaia va tolta dal piano delle alienazioni e restituita alla città". Non usa mezzi termini Una Città in Comune nel denunciare la situazione della Mattonaia, l'edificio nel complesso di San Michele in borgo che da anni verte in stato di abbandono. Un'incuria che ha portato la struttura a diventare "una vera e propria latrina" a causa del guano di piccioni, al punto che, riporta il gruppo di opposizione: "il Comune ha stanziato 100mila euro per la disinfezione e disinfestazione dell'edificio.

