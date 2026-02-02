Kurt Gerstein voleva studiare i nazisti dall’interno e scelse di vedere l’abisso coi suoi occhi
Kurt Gerstein aveva deciso di entrare nel cuore del sistema nazista per capire cosa realmente accadeva. Si iscrisse alle SS e iniziò a lavorare nei campi di concentramento, mettendosi in posizione di osservatore diretto. La sua scelta era rischiosa, ma voleva documentare tutto, anche i dettagli più terribili, per portare alla luce la verità. La sua storia si intreccia con le atrocità di quegli anni e mette in discussione le motivazioni di chi si esponeva a simili rischi.
L'ufficiale è entrato come volontario nelle SS per "condurre una battaglia attiva e conoscere gli obiettivi dei nazisti e i loro segreti", ha detto lui stesso nel rapporto Gerstein. La sua vicenda non è paragonabile a nessun’altra. La tragedia di un testimone inascoltato I crimini nazisti raccontati da un soldato tedesco. Le memorie di Von Kageneck I grandi avvenimenti della Storia consegnano alla nostra memoria figure esemplari o al contrario esecrabili, nomi di vincitori e di sconfitti, di vittime e carnefici. Così come nei romanzi, accanto ai protagonisti si muovono personaggi secondari, meno noti e spesso dimenticati, non per questo meno interessanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Fede e svastica. Kurt Gerstein voleva studiare i nazisti dall'interno e scelse di vedere l'abisso coi suoi occhi. La tragedia di un testimone inascoltato.
