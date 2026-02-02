Kurt Gerstein voleva studiare i nazisti dall’interno e scelse di vedere l’abisso coi suoi occhi

Da ilfoglio.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kurt Gerstein aveva deciso di entrare nel cuore del sistema nazista per capire cosa realmente accadeva. Si iscrisse alle SS e iniziò a lavorare nei campi di concentramento, mettendosi in posizione di osservatore diretto. La sua scelta era rischiosa, ma voleva documentare tutto, anche i dettagli più terribili, per portare alla luce la verità. La sua storia si intreccia con le atrocità di quegli anni e mette in discussione le motivazioni di chi si esponeva a simili rischi.

L'ufficiale è entrato come volontario nelle SS per "condurre una battaglia attiva e conoscere gli obiettivi dei nazisti e i loro segreti", ha detto lui stesso nel rapporto Gerstein. La sua vicenda non è paragonabile a nessun’altra. La tragedia di un testimone inascoltato I crimini nazisti raccontati da un soldato tedesco. Le memorie di Von Kageneck I grandi avvenimenti della Storia consegnano alla nostra memoria figure esemplari o al contrario esecrabili, nomi di vincitori e di sconfitti, di vittime e carnefici. Così come nei romanzi, accanto ai protagonisti si muovono personaggi secondari, meno noti e spesso dimenticati, non per questo meno interessanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

kurt gerstein voleva studiare i nazisti dall8217interno e scelse di vedere l8217abisso coi suoi occhi

© Ilfoglio.it - Kurt Gerstein voleva studiare i nazisti dall’interno e scelse di vedere l’abisso coi suoi occhi

Approfondimenti su Kurt Gerstein

Da operaio Ford a Lars von Trier e Andy Warhol, addio a Udo Kier: stregò Hollywood coi suoi occhi di ghiaccio

Gli amici di Hamas ci chiamano nazisti perché raccontiamo le loro relazioni coi terroristi

Gli amici di Hamas ci chiamano nazisti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kurt Gerstein

Argomenti discussi: Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.