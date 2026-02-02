Juventus top e flop di Parma | Bremer e McKennie guidano l’assalto

La Juventus vince 4-1 a Parma, con Bremer e McKennie protagonisti. La squadra di Allegri prende subito in mano la partita e non lascia spazio alle speranze del Parma. I bianconeri dominano dall’inizio alla fine, portando a casa una vittoria netta e senza dubbi.

La Juventus travolge il Parma con un secco 4-1 al Tardini. Un risultato netto e mai messo in discussione. Top e flop di Parma. I top della Juventus Kalulu 7, l’assist per McKennie è perfetto come tutta la sua partita Bremer 8, stacco imperioso in occasione della rete, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Nella sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, terminata 2-0 per i bianconeri, si analizzano i protagonisti della partita.

La Juventus conquista una vittoria importante in Champions League contro il Benfica, con un punteggio di 2-0.

Argomenti discussi: Top e flop Juve-Napoli: Thuram mostruoso, David con ferocia. Cambiaso e Juan Jesus, non è serata; Le pagelle di Juventus-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Allianz Stadium; I Top & Flop di Juventus-Napoli; TOP E FLOP | Locatelli ribalta la Juve. Puscasiu, è questo il tuo plan?.

