La Juventus conquista una vittoria importante in Champions League contro il Benfica, con un punteggio di 2-0. La partita ha visto protagonisti McKennie, autore di un'ottima prestazione, e alcune difficoltà per Bremer. Con questo risultato, i bianconeri assicurano il passaggio alla fase successiva della competizione, consolidando la loro posizione nel torneo internazionale.

La Juventus vince in casa una grande partita di Champions League contro il Benfica e si assicura il passaggio della League Phase. Una prestazione perfetta e di livello internazionale, una vittoria convincente che scaccia via i fantasmi di Cagliari. Con questo successo i bianconeri vanno a 12 punti a pari L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: McKennie guida l’assalto, male Bremer

Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: Thuram (7) si accende, McKennie (7) sicurezza, Pavlidis (4,5), Yildiz (6,5)La Juventus ha ottenuto una vittoria di misura contro il Benfica, con il punteggio di 2-0, grazie ai gol di Thuram e McKennie.

Juventus, le pagelle post Pafos: infinito McKennie, male ZhegrovaLa Juventus conquista una vittoria fondamentale in Europa, superando il Pafos 2-0 tra le mura amiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Juve Benfica 2-0, gol e highlights: Thuram e McKennie. Spalletti sicuro dei playoff; Champions League, Juventus-Benfica 2-0: decisivi i gol di Thuram e McKennie; Thuram-McKennie: Juve, playoff al sicuro. E Spalletti inguaia Mourinho; Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: McKennie cambia la partita, bene Di Gregorio.

Juventus-Benfica 2-0: video, gol e highlightsThuram e McKennie confezionano una vittoria che, per la Juve, vale aritmeticamente un posto almeno ai playoff. Battuto il Benfica di Mourinho, che aveva iniziato meglio la partita. La gara artita camb ... sport.sky.it

Juventus Trionfa 2-0 contro il Benfica nella Fase a Gironi della Champions LeagueLa Juventus conquista una vittoria decisiva in Champions League, superando il Benfica con un punteggio di 2-0 grazie alle reti di Thuram e McKennie. notizie.it

Il grande ex di Juventus-Benfica è solo lui Quanto era forte Fabrizio Miccoli - facebook.com facebook

Spalletti show dopo #Juventus-Benfica: “Io non ho battibeccato con nessuno. Voi peggiorate le situazioni.” #Spalletti si è sfogato in zona mista in merito al battibecco avuto con un tifoso in tribuna durante la sfida di #Champions. x.com