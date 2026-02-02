Juventus polemica arbitrale dopo Parma-Juve | il post di Ziliani accende il dibattito

Dopo la partita tra Parma e Juventus, torna il caos sugli arbitraggi. Ziliani ha pubblicato un post che ha acceso il dibattito, con tifosi e addetti ai lavori che discutono di decisioni discutibili e di possibili errori di valutazione. La polemica si infiamma sui social e sui giornali, mentre la Juventus chiede chiarimenti ufficiali. La tensione cresce e il tema si fa sempre più caldo.

"> Nuova bufera arbitrale attorno alla Juventus. A far discutere è un lungo post pubblicato sui social da Paolo Ziliani, che ha riacceso il dibattito sugli episodi di Parma-Juventus, collegandoli anche alla precedente sfida Juventus-Napoli di una settimana fa. Nel messaggio, Ziliani parla apertamente di decisioni arbitrali determinanti, sostenendo che dopo il mancato rigore non assegnato al Napoli per un presunto fallo di Bremer su Hojlund, gli arbitri avrebbero inciso anche sulla gara del Tardini. In particolare, l’attenzione viene posta sull’episodio del 25’ del primo tempo, con la Juventus avanti 1-0: l’arbitro Fourn eau ha ammonito McKennie per un intervento su Troilo, giudicato dal giornalista da cartellino rosso diretto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juventus, polemica arbitrale dopo Parma-Juve: il post di Ziliani accende il dibattito Approfondimenti su Parma Juve Juve Roma, è già polemica arbitrale. CorSport: «Incomprensibile la designazione di Rocchi per il big match» La sfida tra Juve e Roma si accende già prima del fischio d’inizio, con polemiche sulla scelta arbitrale. Passeggino nel mirino al centro commerciale: il post social di una madre accende la polemica Un post su Facebook, condiviso rapidamente nel quartiere Stanga, ha suscitato discussioni riguardo all’uso del passeggino in centro commerciale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Parma Juve Argomenti discussi: Italia, è caos arbitri dopo Juventus-Napoli: polemiche a non finire; Spalletti replica a Conte via social, poi sbotta in conferenza: Pensavo fosse l'AI; Juventus-Napoli, due rigori negati agli azzurri: la frase di Conte a Mariani, imbarazzo Marelli e Stramaccioni; Juventus-Napoli, il giornalista influencer alimenta le polemiche. La Juve ci riprova per Mateta, bufera arbitraleRINNOVO A MCKENNIE Mateta, la Juve ci riprova, i bianconeri si muovono sul mercwfo, se ne parla su Corsporf. Napoli, era rigore»: bufera sugli arbitri dopo Juve-Napoli Mariani e Doveri ... tuttojuve.com Italia, è caos arbitri dopo Juventus-Napoli: polemiche a non finireLa squadra partenopea si sente defraudata: la stizza di tecnico, calciatori e giornalisti. Il risultato, pesante 3-0, di Juventus-Napoli, non ha evitato le polemiche, anzi. In casa della squadra azzur ... sportal.it Calcio in Pillole. . La Juve domina a Parma e i tifosi sbottano nel post partita dopo il 4-1 inflitto da Spalletti #parmajuventus #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook #ParmaJuve #ParmaJuventus #Parma #Juventus #Juve #SerieA #Spalletti VIDEO x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.