Juve Roma è già polemica arbitrale CorSport | Incomprensibile la designazione di Rocchi per il big match

La sfida tra Juve e Roma si accende già prima del fischio d’inizio, con polemiche sulla scelta arbitrale. Secondo il Corriere dello Sport, la designazione di Rocchi per il big match ha sollevato numerosi dubbi e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un inizio di partita che promette scintille, alimentato dalle tensioni tra le due squadre e le controversie sul ruolo dell’arbitro.

Il clima intorno al big match tra Juventus e Roma si fa rovente, alimentato dalle accese polemiche seguite alla designazione arbitrale. La scelta di affidare la direzione di gara a Simone Sozza, fischietto trentottenne della sezione di Seregno, ha infatti sollevato forti perplessità tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Il malumore nasce principalmente dai recenti precedenti: Sozza è reduce dalla contestata direzione di Udinese-Napoli, un match caratterizzato da diverse sbavature.

