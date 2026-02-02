La Juventus continua a dominare sui social media, mantenendo un passo deciso nella comunicazione digitale dopo la 23esima giornata di campionato. La squadra bianconera si posiziona nettamente davanti, con 48 milioni di interazioni, mentre il Napoli si distingue sui media tradizionali, imponendo il proprio ritmo e attirando l’attenzione sui canali tradizionali. Due strategie diverse che mostrano come il calcio italiano si evolve tra digitale e media tradizionali.

La Juventus si conferma al vertice del dibattito digitale dopo la 23esima giornata di Serie A, guidando con distacco i social media con 48.600 menzioni. Il successo non è solo frutto del gioco in campo, ma anche della capacità di costruire un’identità forte e costante sui canali online, dove il club bianconero mantiene una presenza costante e strategica. A seguire, il Napoli si impone con forza nei media tradizionali, conquistando la prima posizione in questa classifica, grazie a un’attenzione mediatica intensa che ha coinvolto non solo i risultati, ma anche le dichiarazioni del tecnico Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus domina sui social, Napoli impone il proprio ritmo nei media: due strategie diverse per il calcio italiano

