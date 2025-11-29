Fabregas è l’anomalia del calcio italiano | è un calcio veloce perché ha molti giovani sennò non tieni il ritmo

Ilnapolista.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anomalia Fabregas in un calcio italiano difensivo, in un sistema omogeneo e che raramente assorbe così bene (il Como, dopo la vittoria col Sassuolo, è praticamente in zona Champions) una “falla”. Il Foglio analizza attraverso la voce di Massimo Callegari – telecronista che commenterà Barcellona-Atletico Madrid – l’importazione di un calcio del tutto spagnolo in Italia, fatto ovviamente senza italiani. Fabregas l’anomalia di cui la Serie A avrebbe bisogno per affrancarsi da sé (Il Foglio). “ L’ex centrocampista di Barcellona e Arsenal ha portato in Serie A la concezione spagnola del pallone. . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

fabregas 232 l8217anomalia del calcio italiano 232 un calcio veloce perch233 ha molti giovani senn242 non tieni il ritmo

© Ilnapolista.it - Fabregas è l’anomalia del calcio italiano: è un calcio veloce perché ha molti giovani, sennò non tieni il ritmo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calcio: Fabregas, Busquets giocatore che fa innamorare - "Un amico e una persona incredibile, oltre che calciatore. Riporta ansa.it

Calcio: Fabregas, vittoria di sacrificio che vale tantissimo - Tutti hanno capito che partita era, contro una squadra che tra tre giorni &#232; a Madrid, partite così di Champions io come allenatore del Como al ... Come scrive ansa.it

Napoli-Como, Fabregas: «C'&#232; rammarico perché se fai queste prestazioni poi devi portare i 3 punti a casa» - Como, anticipo della decima giornata di Serie A conclusosi sul risultato di 0- Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Fabregas 232 L8217anomalia Calcio