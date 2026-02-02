Juve sull’attaccante | trattativa in stand-by nuovi sviluppi attesi nei prossimi giorni

La Juventus non ha ancora fatto passi avanti sulla trattativa per un attaccante di alto livello. La società resta ferma, aspettando nuovi sviluppi nei prossimi giorni. La richiesta di rinforzi nel reparto offensivo rimane, ma al momento tutto è in stand-by.

La Juventus è al momento ferma su un obiettivo di mercato che aveva iniziato a monitorare con attenzione nei mesi scorsi: un attaccante di alto livello, in grado di rafforzare il reparto offensivo dopo le difficoltà evidenziate nelle ultime uscite. La trattativa, che si è protratta per settimane, si trova in uno stato di stallo. Non ci sono nuovi sviluppi concreti, né segnali di avvicinamento tra le parti. Il club bianconero ha inviato una proposta formale, ma non ha ricevuto una risposta definitiva dal calciatore o dal suo entourage. Le trattative sono state temporaneamente messe in stand-by, in attesa di nuove informazioni che potrebbero riaprire il dialogo.

