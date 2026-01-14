L’indimenticabile Jack Bauer di 24 torna al centro della cronaca dopo una notte turbolenta a Los Angeles

Kiefer Sutherland, noto per il ruolo di Jack Bauer in

U n inizio d’anno turbolento per Kiefer Sutherland. Il celebre attore canadese, 59 anni, è stato arrestato a Los Angeles nelle prime ore di lunedì 12 gennaio a seguito di un violento diverbio con un autista di un servizio di trasporto privato. Secondo quanto riportato dalla polizia di Los Angeles e confermato dalle prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto tra Sunset Boulevard e Fairfax Avenue, nel cuore di Hollywood. Tre generazioni di Sutherland. guarda le foto Kiefer Sutherland arrestato. Il diverbio, l’aggressione: cos’è successo. L’attore sarebbe salito a bordo del veicolo senza consenso, scatenando una lite culminata in un’ aggressione fisica e gravi minacce di morte rivolte al conducente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

