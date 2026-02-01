La beffa per Jonathan ad Affari Tuoi | accetta l'offerta e butta via un pacco che valeva cinque volte la vincita
Jonathan ha pensato di prendere l’offerta del dottore, ma ha sbagliato di grosso. Dopo aver individuato un pacco con una cifra importante, si è fermato un passo prima di scoprire il vero valore. Alla fine, ha buttato via un pacco che valeva cinque volte la vincita, lasciandosi sfuggire una grande occasione. La sua scelta ha lasciato tutti di stucco, così vicino alla vittoria e poi… niente.
Ad Affari Tuoi va in scena la partita del concorrente piemontese, che dopo l'eccellente intuizione di un cambio pacco, non va fino in fondo e si ferma a un passo dal finale, accettando l'offerta del dottore. Una scelta che si rivela nefasta.🔗 Leggi su Fanpage.it
