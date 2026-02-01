La beffa per Jonathan ad Affari Tuoi | accetta l'offerta e butta via un pacco che valeva cinque volte la vincita

Jonathan ha pensato di prendere l’offerta del dottore, ma ha sbagliato di grosso. Dopo aver individuato un pacco con una cifra importante, si è fermato un passo prima di scoprire il vero valore. Alla fine, ha buttato via un pacco che valeva cinque volte la vincita, lasciandosi sfuggire una grande occasione. La sua scelta ha lasciato tutti di stucco, così vicino alla vittoria e poi… niente.

