John Wick: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, su Italia 1 va in onda John Wick, film del 2014 diretta da Chad Stahelski e scritta da Derek Kolstad, primo capitolo dell’omonima serie con protagonista Keanu Reeves. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. John Wick è un ex assassino che da circa cinque anni si è ritirato per vivere con la moglie, che però muore a causa di un male incurabile; come ultimo regalo della donna John riceve una cagnolina, pochi giorni dopo il funerale, a cui si affeziona molto. Un giorno, mentre è a fare rifornimento con la sua Ford Mustang Boss 429 del 1969, viene notato da un ragazzo russo che vuole comprare la vettura e riceve da John un netto rifiuto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - John Wick: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

"John Wick" di che parla? La spiegazione del finale e dov'è stato girato - Convinto di essere alla fine, John guarda un vecchio video sul telefono: Helen gli parla di casa, di futuro, di andare avanti. tag24.it

