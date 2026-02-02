John F Kennedy la nuova portaerei Usa affronta le Prime prove in mare

La USS John F. Kennedy ha fatto il suo primo viaggio in mare mercoledì. La portaerei, seconda della classe Ford, ha affrontato le prime prove in acqua. La nave si è messa in movimento nel porto e ha iniziato le verifiche di funzionamento. È il primo passo per portarla in attività operativa.

La USS "John F. Kennedy" (CVN-79), la seconda portaerei di classe Ford della U.S. Navy, ha preso il mare per la prima volta mercoledì 28 gennaio per effettuare le prime prove in mare. La JFK dovrebbe essere consegnata alla marina USA a marzo 2027, dopo aver subito numerosi ritardi nel corso degli anni durante la costruzione presso il cantiere navale di Huntington Ingalls Industries a Newport News (Virginia). Nel 2020, la U.S. Navy ha modificato l'approccio di consegna in due fasi precedentemente pianificato per la portaerei, optando per la consegna in un'unica fase. Tale decisione ha aggiunto due anni di lavoro al contratto di progettazione e costruzione di dettaglio della portaerei originariamente stabilito.

