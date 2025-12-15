Quando Rob Reiner svelò in un podcast il complotto per uccidere John Fitzgerald Kennedy portando prove

Rob Reiner, celebre attore e regista, recentemente ha rivelato in un podcast dettagliate prove riguardanti un complotto per assassinare John F. Kennedy. Nel frattempo, Hollywood piange la perdita di Reiner e sua moglie Michele, trovati senza vita nella loro residenza di Los Angeles, vittime di gravi ferite.

© Cultweb.it - Quando Rob Reiner svelò in un podcast il complotto per uccidere John Fitzgerald Kennedy (portando prove) In queste ore Hollywood piange la scomparsa di Rob Reiner, trovato senza vita assieme alla moglie Michele nella sua villa di Los Angeles, con diversi colpi di arma da taglio sul corpo. Nessuna pista è esclusa compresa quella familiare, connessa in particolare al figlio Nick. Reiner, democratico convinto e sempre in prima linea, fece discutere anche per la sua teoria su JFK. Sosteneva, infatti, che John Fitzgerald Kennedy fosse stato ucciso in un complotto di cui hanno fatto parte funzionari del governo degli Stati Uniti, tra cui la CIA, mentre il presidente Johnson ha collaborato per insabbiare il tutto. Cultweb.it Omicidio Rob Reiner, chi è il figlio Nick, interrogato dopo il delitto dei genitori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Rob Reiner, chi è il figlio Nick, interrogato dopo il delitto dei genitori ... tg24.sky.it

