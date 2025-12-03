Don Onofrio Cannato è il nuovo direttore della Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino
L’arcivescovo Santo Marcianò ha nominato don Onofrio Cannato, sacerdote della diocesi di Anagni-Alatri, nuovo direttore della Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino e direttore diocesano Migrantes, con decorrenza dal 1° dicembre 2025. Don Cannato subentra a Marco Toti, al quale va il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
