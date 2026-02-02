Italia tragedia choc in fabbrica | Sepolto vivo

Un incidente grave in una fabbrica italiana ha portato alla morte di un operaio, rimasto sepolto vivo. Era il finale di turno, quando tutto sembrava ormai finito, e i lavoratori stavano per lasciare il sito. All’improvviso, qualcosa si rompe, e l’uomo rimane intrappolato sotto le macerie. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma le condizioni sono apparse subito disperate. La vicenda ha scosso tutto il paese e riaperto il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Era uno di quei finali di turno in cui si stringono gli ultimi minuti e la testa corre già a casa. Poi, all’improvviso, qualcosa si rompe. Un rumore, l’allarme, le persone che si voltano di scatto. In fabbrica il tempo cambia faccia in un secondo, e quello che sembrava routine diventa un incubo che non lascia scampo. È successo nel Lazio, alle porte di Roma, in uno stabilimento dove la materia prima si muove, pesa, crolla. E quando succede, non perdona. Per un lavoratore esperto, con anni sulle spalle, quella giornata si è chiusa nel modo più crudele: intrappolato e schiacciato da ciò che ogni giorno contribuiva a gestire.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Un grave incidente si è verificato in Italia, quando un camionista è stato travolto dal suo carico, rimanendo sepolto vivo.

Una drammatica svolta scuote una tranquilla comunità del sud Turchia: il bambino scomparso dopo la scuola è stato ritrovato vivo, sepolto, e la scoperta ha portato alla luce un inquietante coinvolgimento dello zio.

