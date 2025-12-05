Tentato furto a Colleferro | arrestati due uomini uno irregolare sul territorio
Ieri mattina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Colleferro, supportati dai colleghi della locale Stazione, hanno arrestato due cittadini georgiani, rispettivamente di 47 e 38 anni, gravemente indiziati di tentato furto in un appartamento del centro cittadino.L’allarme è scattato quando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
