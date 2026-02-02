Io sono Farah 2 replica puntata del 2 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 2 febbraio, Mediaset ha pubblicato in streaming la nuova puntata di

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 2 febbraio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Farah dice a Tahir che ama Behnam per convincerlo a lasciarla tornare da lui. Gli uomini di Behnam cercano Tahir e Farah, e in una colluttazione con Bekir, viene colpita Gonul.

