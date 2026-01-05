Io sono Farah replica puntata del 5 gennaio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 5 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Farah è in febbrile attesa per l'arrivo dal donatore, e nel frattempo svuota il vecchio appartamento e restituisce le chiavi a Perihan, che è molto triste per aver allontanato da sé Gonul. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio in replica streaming.

