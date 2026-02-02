Un imprenditore di Rimini ha investito un’anziana e poi l’ha rapita per cercare di coprire le tracce. Dopo averla investita con l’auto, invece di chiamare i soccorsi, l’ha caricata a bordo e portata a casa. La donna ha raccontato tutto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Alla fine, la corte ha deciso che l’imprenditore deve risarcire l’anziana con un milione di euro.

Rimini, 2 febbraio 2026 – Travolse con l’auto un’anziana: per non passare guai la caricò a bordo, la portò a casa e finse di averla soccorsa. Una sceneggiata presto smascherata dalle indagini della polizia e che ha portato alla condanna a 4 anni e 2 mesi dell’uomo, finoto a processo per lesioni personali stradali gravissime (aggravate dall’avere la patente revocata), fuga e frode processuale La sentenza è arrivata nei giorni scorsi. Una vicenda incredibile, quella accaduta il 6 ottobre 2021. Irene Rescifina eliminata a Masterchef: “Sui miei social insulti e minacce di morte. Ma così non si cresce” L’imprenditore guidava pur avendo la patente revocata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investì anziana poi la rapì, imprenditore deve risarcirla con 1 milione

