Infortunio Ter Stegen piove ancora sul bagnato per il portiere tedesco! L’ultima diagnosi non lascia alcun dubbio
Ancora brutte notizie per Ter Stegen. Il portiere del Girona si è infortunato e i medici hanno confermato che dovrà restare fuori a lungo. La diagnosi è chiara e non lascia spazio a dubbi: i tempi di recupero saranno lunghi. La sua assenza rischia di pesare molto, soprattutto in vista delle prossime partite e delle speranze di partecipare ai Mondiali.
Kolo Muani Juventus: la decisione del Tottenham per il francese. Torna o no in bianconero? La scelta è stata fatta Alphadjo Cissè Milan, ora è ufficiale: il classe 2006 vestirà rossonero ma.non da subito! Il comunicato che svela tutti i dettagli Liverpool, colpo clamoroso dei Reds a fine mercato! Strappato al Chelsea, affare da 65 milioni! Tutti i dettagli Calciomercato Inter, in mattinata l’ultimo tentativo per Perisic! Da Diaby a Frattesi: Romano spiega tutto! Kolo Muani Juventus: la decisione del Tottenham per il francese. Torna o no in bianconero? La scelta è stata fatta Alphadjo Cissè Milan, ora è ufficiale: il classe 2006 vestirà rossonero ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su TerStegen Infortunio
Ter Stegen lascia il Barcellona! Accordo trovato per il portiere tedesco, svelata la destinazione. I dettagli dell’operazione
Marc-André ter Stegen lascia il Barcellona dopo aver trovato un accordo di prestito con un nuovo club.
Napoli Sassuolo, piove sul bagnato per Conte: doppio cambio obbligato per infortunio!
La partita tra Napoli e Sassuolo ha riservato alcune difficoltà per il tecnico Luciano Spalletti, costretto a effettuare due sostituzioni forzate a causa di infortuni.
Ultime notizie su TerStegen Infortunio
Infortunio Ter Stegen, le condizioni del portiere tedesco del Girona! I tempi di recupero e quanto dovrà rimanere fuoriInfortunio Ter Stegen, le condizioni del portiere tedesco del Girona! I tempi di recupero e quanto dovrà rimanere fuori Un colpo durissimo, forse decisivo, per le speranze mondiali di Marc-André ter S ... calcionews24.com
Ter Stegen torna in campo dopo sette mesi: rischia la figuraccia con una squadra di terza serieL’incubo è finito per Ter Stegen, tornato in campo per la prima volta dopo il lunghissimo infortunio: ha giocato in Coppa del Re contro una squadra di terza serie. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it
L’infortunio al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo è decisamente meno grave del previsto: il capitano azzurro non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico e, come riporta Sky, i tempi di recupero si stimano dalle 4 alle 6 settimane #TuttoNapoli #RadioTuttoNa facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.