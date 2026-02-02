Infortunio Ter Stegen piove ancora sul bagnato per il portiere tedesco! L’ultima diagnosi non lascia alcun dubbio

Ancora brutte notizie per Ter Stegen. Il portiere del Girona si è infortunato e i medici hanno confermato che dovrà restare fuori a lungo. La diagnosi è chiara e non lascia spazio a dubbi: i tempi di recupero saranno lunghi. La sua assenza rischia di pesare molto, soprattutto in vista delle prossime partite e delle speranze di partecipare ai Mondiali.

Infortunio Ter Stegen lascia il Barcellona! Accordo trovato per il portiere tedesco, svelata la destinazione. I dettagli dell'operazione Marc-André ter Stegen lascia il Barcellona dopo aver trovato un accordo di prestito con un nuovo club. Napoli Sassuolo, piove sul bagnato per Conte: doppio cambio obbligato per infortunio! La partita tra Napoli e Sassuolo ha riservato alcune difficoltà per il tecnico Luciano Spalletti, costretto a effettuare due sostituzioni forzate a causa di infortuni. Infortunio Ter Stegen, le condizioni del portiere tedesco del Girona! I tempi di recupero e quanto dovrà rimanere fuori Un colpo durissimo, forse decisivo, per le speranze mondiali di Marc-André ter Stegen. Ter Stegen torna in campo dopo sette mesi: rischia la figuraccia con una squadra di terza serie L'incubo è finito per Ter Stegen, tornato in campo per la prima volta dopo il lunghissimo infortunio: ha giocato in Coppa del Re contro una squadra di terza serie. L'infortunio al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo è decisamente meno grave del previsto: il capitano azzurro non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico e, come riporta Sky, i tempi di recupero si stimano dalle 4 alle 6 settimane

