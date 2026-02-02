Indagine su Abbate | nuovi sviluppi in un filone che riguarda anche buoni spesa e contributi regionali

La Procura di Ragusa ha aperto una nuova fase dell’indagine su Ignazio Abbate, ex sindaco di Modica e oggi deputato regionale della Democrazia Cristiana. Le verifiche coinvolgono anche i buoni spesa e i contributi regionali. La Guardia di Finanza ha messo sotto controllo alcuni atti e sta esaminando le carte. Per ora, nessuna accusa formale, ma l’inchiesta continua a tenere banco in città.

L'onorevole Ignazio Abbate, ex sindaco di Modica e attuale deputato regionale della Democrazia Cristiana, è al centro di una nuova fase dell'indagine condotta dalla Procura di Ragusa con il supporto della Guardia di Finanza. L'inchiesta, già avviata per presunti abusi nell'erogazione degli indennizzi per i danni causati dalla tromba d'aria del 2021, si è ora ampliata su un secondo fronte: l'uso improprio di fondi regionali destinati ai buoni libro per gli studenti. I fatti riguardano le annualità scolastiche 20192020, 20202021 e 20212022, periodo in cui Abbate ricopriva la carica di primo cittadino di Modica.

