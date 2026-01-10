Copertura assicurativa per docenti ATA e studenti | tutelate tutte le attività didattiche dall’infanzia all’università CIRCOLARE Inail

L'INAIL, con la circolare n. 1 del 9 gennaio, ha stabilito le nuove disposizioni riguardanti la copertura assicurativa per docenti, personale ATA e studenti, dall'infanzia all'università. Questa normativa mira a garantire una tutela adeguata durante tutte le attività didattiche. È importante conoscere le modalità di copertura e le eventuali novità introdotte per assicurare la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nel sistema scolastico e universitario.

L'INAIL ha definito con la circolare n. 1 del 9 gennaio le nuove disposizioni in materia di tutela assicurativa per il personale scolastico e per gli alunni del sistema nazionale di istruzione. La novità principale riguarda il carattere strutturale dell'estensione della copertura assicurativa, che dall'anno scolastico 20252026 diventa definitiva dopo una fase di sperimentazione biennale.

