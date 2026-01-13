Il progetto “Siena senza barriere” mira a migliorare l’accessibilità urbana, facilitando l’ingresso a diciassette attività commerciali nel centro storico. Promosso dal Comune di Siena in collaborazione con l’associazione Luccasenzabarriere e Rotaract Siena, l’iniziativa si propone di rendere più inclusiva la città, eliminando ostacoli architettonici e favorendo la partecipazione di tutte le persone, indipendentemente dalle proprie capacità motorie.

Un’iniziativa importante, quella promossa dal Comune di Siena, in collaborazione con l’associazione Luccasenzabarriere e Rotarcat Siena. Il progetto chiamato "Sienasenzabarriere.app" ed è finalizzato al miglioramento dell’accessibilità degli spazi pubblici e privati del centro storico cittadino: sono state assegnate 17 rampe mobili a 17 attività all’interno del centro storico. L’estrazione, avvenuta alla presenza dell’assessore ai servizi sociali Micaela Papi, del garante delle persone con disabilità del Comune di Siena, Monica Barbafiera, delle scuole superiori coinvolte e dei rappresentanti delle associazioni promotrici, ha interessato le attività economiche con parziale accessibilità che avevano manifestato il proprio interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Siena senza barriere’. Rampa per favorire l’accessibilità a diciassette attività commerciali

- SIENA ACCESSIBILE - Sul nuovo numero di Turisti per Caso trovate un nostro articolo con tanti suggerimenti per visitare Siena con una particolare attenzione ai visitatori con disabilità visive. Da oggi in edicola, Siena è sempre un’ottima idea! Italia Slow Tour - facebook.com facebook