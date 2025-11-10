Incidente alla rotatoria tra un' auto e uno scooter Il conducente del mezzo a due ruote finisce al pronto soccorso

Anconatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, tra una Punto e uno scooter alla rotatoria di piazzale Europa.Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 50 anni, il quale ha dichiarato al personale della Croce Rossa corso sul posto di avere dolori a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

