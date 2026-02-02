In Friuli Venezia Giulia una caldaia su tre non è a norma

A Friuli Venezia Giulia, più di una caldaia su tre risulta non a norma. Fvg Energia, la società regionale che si occupa di energia e sostenibilità, ha controllato oltre 5.400 impianti termici nel 2025. I risultati sono ancora una volta allarmanti: molte caldaie non rispettano le norme di sicurezza e di efficienza. La situazione richiede interventi immediati per tutelare cittadini e ambiente.

Le ispezioni effettuate nel 2025 hanno rilevato che il 37 per cento degli impianti termici non sono a norma. Il direttore di Fvg Energia Zanin: "Lavoriamo per l'ambiente e per la salute dei cittadini" Fvg Energia, la società regionale che si occupa di transizione ecologica, sostenibilità ed energia, nel 2025 ha ispezionato più di 5mila impianti termici (5490, per l'esattezza) con esiti ancora una volta preoccupanti. Il 37 per cento delle caldaie, infatti non è in regola. "Questi dati — commenta il presidente di Fvg Energia spa, Franco Baritussio — dimostrano una volta di più l'importanza delle ispezioni e delle verifiche da parte della nostra società.

