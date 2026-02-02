In Friuli Venezia Giulia una caldaia su tre può essere pericolosa

A causa di un controllo su oltre 5.400 impianti, Fvg Energia ha scoperto che circa un terzo delle caldaie nella regione potrebbe essere pericoloso. La società regionale, impegnata nella transizione ecologica, ha rilevato problemi di sicurezza in molti impianti termici, e adesso si prepara a intervenire per evitare incidenti.

Le ispezioni effettuate nel 2025 hanno rilevato che il 37 per cento degli impianti termici non sono a norma. Il direttore di Fvg Energia Zanin: “Lavoriamo per l'ambiente e per la salute dei cittadini” Fvg Energia, la società regionale che si occupa di transizione ecologica, sostenibilità ed energia, nel 2025 ha ispezionato più di 5mila impianti termici (5490, per l'esattezza) con esiti ancora una volta preoccupanti, secondo i dirigenti della società. Il 37 per cento delle caldaie, infatti non è in regola. “Questi dati — commenta il presidente di Fvg Energia spa, Franco Baritussio — dimostrano una volta di più l’importanza delle ispezioni e delle verifiche da parte della nostra società.🔗 Leggi su Udinetoday.it

