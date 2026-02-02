Immagini dal Sannio | ‘mbanata cardone e cicoria ricamata

Questa mattina sono arrivate immagini dal Sannio che mostrano le tradizioni di una terra ricca di sapori autentici. La ‘mbanata, il cardone e la cicoria ricamata sono protagonisti di piatti che raccontano la semplicità e la qualità dei prodotti locali. Una cucina che si fa sentire, senza fronzoli, ma con gusto vero.

La gastronomia sannita racconta la genuinità di quei prodotti che vanno a trasformarsi in cibi semplici e al contempo ricchi. Fiumi, bosco e sottobosco, montagna e colline, e il clima sannita abbastanza temperato, offrono una grande varietà di prodotti e sapori autentici che col tempo si sono affermati e tramandati di generazione in generazione. La cucina locale si compone di un caleidoscopio di sapori, aromi, colori che esaltano e allietano l’animo, vestendosi di sapore e di storia. Piatti poveri ma ricchi di gusto, amore e sapori genuini, che ricordano le antiche tradizioni in cui le famiglie, dopo una giornata o settimana di duro lavoro, si riunivano a tavola a far festa con un pasto a chilometro zero. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

L'articolo esplora le tradizioni gastronomiche del Sannio, con focus su dolci tipici come il torrone, la cupedia e il croccantino.

