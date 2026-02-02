Il Team Karate Nava brilla al Grand Prix Nazionale FIK di Genzano

La stagione di gare del Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto inizia con il piede giusto. I ragazzi del team, guidati dai maestri Eduardo e Symon Nava, si sono distinti al Grand Prix Nazionale FIK di Genzano, portando a casa ottimi risultati. La manifestazione si è svolta domenica, attirando molte squadre da tutta Italia, e il team locale ha mostrato grinta e determinazione, conquistando diversi podi. Dopo questa prima prova, gli atleti si preparano già per i prossimi incontri, puntando a fare ancora meglio.

Secondo posto nella classifica per società e 17 medaglie conquistate dagli atleti guidati dai maestri Eduardo e Symon Nava E' partita decisamente bene la stagione di competizioni del Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto, guidato dai maestri Eduardo e Symon Nava. Durante il fine settimana passato al Pala Cesaroni di Genzano di Roma, nel contesto del Grand Prix Nazionale di Karate, organizzato dalla FIK - Federazione Italiana Karate, il sodalizio pisano ha ottenuto subito un risultato di prestigio, conquistando il secondo posto nella classifica per società, grazie agli eccellenti risultati complessivi ottenuti dai propri atleti.

