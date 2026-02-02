Il remoto villaggio dove si può ammirare il cielo stellato più luminoso del mondo

In Polinesia, si trova il villaggio dove il cielo notturno brilla di più. Gli appassionati di astroturismo trovano in questo luogo un vero spettacolo: un cielo limpido e senza inquinamento luminoso, che permette di ammirare le stelle come in pochi altri posti al mondo. Molti viaggiatori arrivano qui per vivere un’esperienza unica, lontano dal caos delle città.

Approfondimenti su Cielo Stellato Polinesia

