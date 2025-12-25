Cielo stellato a dicembre | dopo le Geminidi tutti ad ammirare Aldebaran
Dopo le Geminidi, lo sciame più prolifico dell'anno con una media di 120-150 meteore visibili all'ora, che ha affascinato gli appassionati di astronomia fino al 20 dicembre, la sera del 31 dicembre il nostro satellite incontrerà l'ammasso stellare delle Pleiadi. In quell'occasione, risulterà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Brillante “Stella” Accanto alla Luna: Quale Pianeta È Vicino alla Luna Stasera?; Cielo notturno stasera (21 dicembre 2025): osservazione delle stelle al solstizio d’inverno, picco delle Ursidi, bagliore di Giove — e cometa interstellare 3I/ATLAS; Cielo di oggi 23 Dicembre 2025 cosa osservare; Natale 2025 sotto le stelle: gli spettacoli più belli del cielo a dicembre.
Cielo di oggi 23 Dicembre 2025 cosa osservare - La serata del 23 Dicembre 2025 offre agli appassionati di astronomia spettacoli unici nel cielo notturno italiano. abruzzonews24.com
Riscoprire il cielo stellato come specchio di un mondo da proteggere. Nel saggio “Passeggiate astronomiche” Stefano Giovanardi invita a tornare a guardare in alto, tra costellazioni, galassie e riflessioni ecologiche, con curiosità e senso di tutela. x.com
