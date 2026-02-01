Scontri per Askatasuna Coisp | Non è dissenso ma eversione Solidarietà ai poliziotti feriti

Il Coisp di Bologna condanna duramente gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio. Durante le proteste, quattro poliziotti del VII Reparto Mobile sono rimasti feriti. Il sindacato definisce quanto successo come eversione, non semplice dissenso, e esprime solidarietà ai colleghi feriti. La situazione resta tesa e si aspetta una risposta chiara dalle autorità.

Il sindacato di polizia esprime piena vicinanza agli operatori del VII Reparto Mobile di Bologna rimasti feriti negli scontri del 31 gennaio “Non si è trattato di dissenso, ma di eversione”. È durissima la presa di posizione del Coisp di Bologna dopo i gravi scontri avvenuti a Torino nella serata del 31 gennaio, durante i quali sono rimasti feriti quattro operatori del VII Reparto Mobile di Bologna. In un comunicato ufficiale, la Segreteria provinciale del Coisp ha espresso “piena e totale vicinanza” ai colleghi coinvolti, parlando di fatti che nulla avrebbero a che vedere con il diritto di manifestare.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Askatasuna Poliziotti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Askatasuna Poliziotti

Argomenti discussi: Guerriglia urbana dopo il corteo per Askatasuna: militanti assaltano le forze dell'ordine - Aggiornamento del 01 Febbraio delle ore 00:18; Askatasuna, ecco i tre cortei e i partecipanti (ma il percorso cambierà); Scontri a Torino durante il corteo di Askatasuna: agenti feriti e condanna bipartisan; Scontri corteo Askatasuna, in un video agente accerchiato e preso a martellate.

Scontri corteo Askatasuna, Meloni visita agenti feriti. Arresti e denunce: cos'è successoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri corteo Askatasuna, Meloni visita agenti feriti. Arresti e denunce: cos'è successo ... tg24.sky.it

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmessaggero.it

NEWS - Tensione e scontri a #Torino durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale #Askatasuna. In corso Regina Margherita un gruppo di manifestanti, deviando dal percorso autorizzato, ha lanciato bombe carta, razzi e fuochi - facebook.com facebook

Scontri dopo il corteo per Askatasuna: bombe carta, cassonetti in fiamme, a fuoco un blindato della polizia. Diversi agenti feriti x.com