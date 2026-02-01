Scontri per Askatasuna Coisp | Non è dissenso ma eversione Solidarietà ai poliziotti feriti
Il Coisp di Bologna condanna duramente gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio. Durante le proteste, quattro poliziotti del VII Reparto Mobile sono rimasti feriti. Il sindacato definisce quanto successo come eversione, non semplice dissenso, e esprime solidarietà ai colleghi feriti. La situazione resta tesa e si aspetta una risposta chiara dalle autorità.
Il sindacato di polizia esprime piena vicinanza agli operatori del VII Reparto Mobile di Bologna rimasti feriti negli scontri del 31 gennaio “Non si è trattato di dissenso, ma di eversione”. È durissima la presa di posizione del Coisp di Bologna dopo i gravi scontri avvenuti a Torino nella serata del 31 gennaio, durante i quali sono rimasti feriti quattro operatori del VII Reparto Mobile di Bologna. In un comunicato ufficiale, la Segreteria provinciale del Coisp ha espresso “piena e totale vicinanza” ai colleghi coinvolti, parlando di fatti che nulla avrebbero a che vedere con il diritto di manifestare.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
