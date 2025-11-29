Garofani ha fatto esaurire la bufera e ora sfoggia l’arroganza del potere

Il consigliere anti Meloni applica il detto siciliano: «Piegati giunco che passa la piena». La piena è passata e il giunco Francesco Saverio Garofani può tirare un sospiro di sollievo. Da giorni tutto tace e il consigliere di fiducia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sorveglia rinfrancato gli umori dei palazzi e i tam-tam dei media. Calma piatta, le ostilità si sono placate.

