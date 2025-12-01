Da Napoli a Bergamo | Precisione serietà sana competizione | qui abbiamo trovato una mentalità più aperta

All’azienda di autotrasporti Eredi Vitiello Giuseppe srl il premio speciale per i giovani imprenditori – Salvatore Vitiello, 27 anni: “Senza la mia famiglia non sarebbe stato possibile questo risultato”. Va alla Eredi Vitiello Giuseppe srl il premio Fedeltà al Lavoro 2025 per la categoria ‘giovani imprenditori’. Salvatore Vitiello, 27 anni, è il maggiore dei tre fratelli. Nel 2018, con tutta la famiglia – mamma Teresa, papà Giuseppe, i fratelli Mario e Cristhian, che hanno, rispettivamente, 26 e 21 anni – decide di lasciare Napoli per trasferirsi a Bergamo e continuare l’attività di autotrasporti qui. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Bergamo, in viale Papa Giovanni XXXIII, c’è l’Antica Pizzeria Da Michele: un angolo di Napoli aperto con orario continuato dalle 11:45 alle 24:00, dove la tradizione napoletana profuma d’autenticità ogni giorno. #bergamo #anticapizzeriadamichele #pizzeri - facebook.com Vai su Facebook

Colpo Napoli a Bergamo: Lukaku fa scivolare l’Atalanta a -7 - Il Napoli assesta all’Atalanta una di quelle spallate che fanno male, che ti fanno cadere rovinosamente a terra e da cui rialzarsi non sarà facile. Si legge su bergamonews.it

Napoli, colpaccio a Bergamo ed entusiasmo alle stelle: in 5mila all'aeroporto nella notte - Il Napoli di Antonio Conte espugna Bergamo e conferma di essere tutta un'altra squadra rispetto a quella dell'andata. Segnala tuttomercatoweb.com

Atalanta-Napoli, orgoglio Lukaku: «A Bergamo dimostriamo di essere fortissimi» - Senza voler chiamare in causa il grande Eduardo, questo è un momento cruciale per il Napoli. Si legge su ilmattino.it