Fiumicino asilo nido di Focene Micina | Primo Volo è il nome scelto dai cittadini

Fiumicino, 6 dicembre 2025 – L’ asilo nido di via della Foce Micina, ufficialmente inaugurato lo scorso ottobre al termine di un lungo e accurato intervento di ristrutturazione, ha finalmente un nome. Come annunciato nelle scorse settimane, l’asilo – inizialmente privo di una denominazione ufficiale – sarebbe stato intitolato attraverso un percorso partecipato che coinvolgesse direttamente cittadini e famiglie. È stata infatti avviata una consultazione aperta a tutta la comunità, con due box per la raccolta delle preferenze: uno collocato all’interno dell’asilo e un altro disponibile presso la Sede principale del Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

