Schlein vota Lo Russo | il Partito democratico blinda la ricandidatura per le elezioni Comunali
Dopo l’assemblea nazionale del Partito Democratico, il sindaco Stefano Lo Russo ha ricevuto il sostegno del partito per la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali di Torino. La decisione, presa durante l’incontro a Roma, conferma la continuità dell’amministrazione e la fiducia del PD nel progetto di Lo Russo per il futuro della città.
Il sindaco Stefano Lo Russo, dopo l'assemblea nazionale del Partito democratico (Pd), che si è tenuta ieri a Roma, è tornato a Torino con in tasca la sua ricandidatura a sindaco della città sotto la Mole. Le elezioni per le Comunali si terranno nella primavera del 2027, insieme alle Politiche. Torinotoday.it
Pd, Lo Russo: Schlein ora organizzi il campo progressista
