Il nuovo capitolo di Star Wars si allontana dai volti mitici | l’eroe del futuro non ha nome né storia passata

Il nuovo film della saga, “Star Wars: Starfighter”, cambia completamente rotta rispetto ai capitoli passati. Qui l’eroe non ha un nome né una storia alle spalle. La storia si concentra su un personaggio senza passato, interpretato da Ryan Gosling, e il regista Shawn Levy porta l’universo di Star Wars in una direzione più moderna e meno mitica. La scelta sorprende i fan, abituati a protagonisti con una lunga storia alle spalle.

Star Wars: Starfighter, il nuovo film della saga diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Gosling, segna un punto di svolta radicale per l’universo di Star Wars. Per la prima volta in oltre cinquant’anni, la serie non farà ritorno a personaggi storici come Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo o Anakin Skywalker. Lo sceneggiatore Jonathan Tropper ha confermato in un’intervista a ScreenRant che il progetto è una “storia completamente nuova”, senza legami strutturali con i film precedenti. Nessun volto mitico del passato comparirà sullo schermo, un’assenza che, se mantenuta, rappresenterebbe un’evoluzione senza precedenti per una franchise che per decenni ha costruito il suo appeal sulla continuità narrativa e sul richiamo alla nostalgia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

