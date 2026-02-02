Da Lady Gaga e Michael Polansky a Justin e Hailey Bieber | tutte le coppie che abbiamo visto ai Grammy 2026

I Grammy 2026 sono stati anche l’occasione per vedere diverse coppie famose. Lady Gaga e Michael Polansky hanno scambiato sguardi intensi, mentre Justin e Hailey Bieber hanno attirato l’attenzione con il loro modo di camminare insieme. La serata è stata ricca di momenti spontanei tra artisti e partner, confermando come il palco dei Grammy sia anche un ritrovo di coppie in vista nel mondo della musica.

In questa ultima edizione dei Grammy, le coppie ci hanno regalato alcuni dei momenti più visti della cerimonia: tra i ringraziamenti commossi di Lady Gaga e i sorrisi scherzosi di Billie Eilish e Nat Wolff, ecco quali coppie hanno partecipato alla serata più importante per la musica +++dropcap Lady Gaga che ringrazia il suo partner Michael Polansky mentre ricevere il Grammy per Best Pop Vocal Album. Hailey Bieber che si emoziona durante la performance, molto intima e suggestiva, di suo marito Justin. Kelly Osbourne stretta al suo Sid Wilson mentre sul palco Post Malone si esibisce in un tributo a suo padre Ozzy.

