Condizioni climatiche contrastanti | maltempo al nord temperature primaverili al sud con ampie variazioni regionali

L’Italia sta vivendo un periodo di tempo molto mutevole. Al Nord, si prevede maltempo forte, con pioggia e venti intensi. Al Sud, invece, le temperature sono in aumento e si avvicinano a valori tipici della primavera. Le regioni del centro e le isole mostrano grandi differenze, con alcune zone più calde e altre ancora sotto nuvole e piogge. La situazione si manterrà instabile nei prossimi giorni, con condizioni che cambiano da regione a regione.

L'Italia si trova al centro di un'alternanza meteorologica estrema, con il Nord che si prepara a una fase di maltempo intenso e il Sud che vivrà un'improvvisa impennata termica, quasi primaverile. Tra lunedì e mercoledì, un flusso costante di correnti umide provenienti dall'Atlantico si spingerà verso il Mediterraneo, alimentando un'alternanza di perturbazioni che coinvolgeranno gran parte del paese. Sulle Alpi, le precipitazioni saranno particolarmente intense: in meno di 48 ore, sopra i 1500 metri si prevedono accumuli di neve tra i 30 e i 40 centimetri, con picchi ancora più elevati in alcune zone.

