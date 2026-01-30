La capolista Messina Futsal torna al PalaLaganà per affrontare l’Eur

Il Messina Futsal torna a giocare al “PalaLaganà” di Montepiselli, dove sabato affronterà l’Eur nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5. I rossoblù cercano una vittoria per consolidare la posizione in classifica, dopo alcune partite senza risultati positivi. La squadra si prepara con concentrazione e determinazione, consapevole dell’importanza di tornare subito a punti davanti al proprio pubblico.

La partita, in programma sabato con inizio alle ore 14.30, sarà valida per 4^ giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5 Il Messina Futsal torna a giocare al "PalaLaganà" di Montepiselli, dove affronterà sabato l'Eur nella 4^ giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Dopo aver fatto bottino pieno nel doppio turno esterno e sfruttato la settimana di pausa per ricaricare le "pile", la capolista del girone D ritroverà il suo pubblico in un match che nasconde delle insidie. "Attendiamo con entusiasmo questa partita casalinga dopo due trasferte lunghe e complicate, nelle quali abbiamo consolidato il primato - dichiara il capitano Nanni Piccolo -.

