Il mercato del martedì resta alla villa comunale | c' è la proroga

Il mercato del martedì continuerà a svolgersi alla villa comunale anche nel 2026. Il Comune ha deciso di prorogare la collocazione temporanea, che era stata stabilita dopo i lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi. La decisione arriva con un’ordinanza, e i venditori e i clienti dovranno abituarsi a questa nuova, temporanea sede del mercato.

Il mercato del martedì resterà per tutto il 2026 alla villa comunale. La localizzazione temporanea del mercato settimanale, che fino a prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione si svolgeva tutti i martedì mattina in piazza Garibaldi, è stata nuovamente prorogata con un'ordinanza del Comune di Chieti. Gli ambulanti del martedì resteranno ubicati in p.le Mazzini e via Costanzi, all'interno della villa comunale "fino al 31 dicembre 2026, nelle more della preparazione della diretta Bolkestein" si legge nell'ordinanza comunale. Spostato a fine primavera 2025, dunque il mercato dei martedì resterà, come quello del venerdì, ancora per molto negli spazi della villa comunale.

