Il materasso e indumenti sparsi | il parcheggio trasformato in camera da letto

Questa mattina, un parcheggio nel centro città si è trasformato in una specie di camera da letto improvvisata. Sul marciapiede giace un materasso abbandonato, circondato da scatoloni, sacchi della spazzatura e vestiti usati gettati alla rinfusa. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, sorpresi nel vedere un angolo di strada trasformato in un dormitorio di fortuna. Nessuno sa chi abbia lasciato tutto lì, ma la situazione solleva ancora una volta il problema dei bivacchi e dell’abbandono di rifiuti

Un materasso abbandonato sul marciapiede, scatoloni, sacchi della pattumiera e indumenti usati lasciati alla rinfusa. È lo scenario che da giorni si presenta davanti a un noto supermercato di via Marx a Desio, proprio accanto a una campana per la raccolta dei vestiti destinati alla beneficenza. La segnalazione, come già accaduto in altre occasioni, è arrivata dai social grazie alla pagina Facebook Sei di Desio se (qui sei può criticare anche l'attuale amministrazione). Alcuni cittadini esasperati hanno documentato con foto il degrado quotidiano. “Purtroppo – scrive un’utente – come sempre un’iniziativa che potrebbe essere positiva finisce per diventare dannosa per colpa dei soliti disonesti che restano impuniti e danneggiano tutta la comunità”.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su materasso parcheggio L'angolo di Monza che si trasforma in camera da letto (con il materasso sul marciapiede) A Monza, alcune aree si distinguono per un fenomeno insolito: il posizionamento di materassi e altri materiali sul marciapiede, trasformando temporaneamente gli spazi pubblici in zone di riposo improvvisate. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su materasso parcheggio Argomenti discussi: Il materasso e indumenti sparsi: il parcheggio trasformato in camera da letto; Degrado in via Luigi da Porto tra sbandati e piccioni. Il materasso e indumenti sparsi: il parcheggio trasformato in camera da lettoUn materasso abbandonato sul marciapiede, scatoloni, sacchi della pattumiera e indumenti usati lasciati alla rinfusa. È lo scenario che da giorni si presenta davanti a un noto supermercato di via Marx ... monzatoday.it Un detenuto nel carcere di Trapani ha appiccato il fuoco alla propria cella utilizzando indumenti e il materasso. Tre agenti intossicati, scongiurato il peggio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.