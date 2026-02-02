Il gran discorso di Mario Draghi sulla necessità politica di un’Europa federale

Mario Draghi ha preso la parola all’Università di Leuven, dove ha parlato della necessità di un’Europa più unita e federale. Ha spiegato che l’Europa deve rafforzare le sue istituzioni e lavorare insieme, senza lasciare spazio a divisioni. Il suo intervento arriva in un momento di grande attenzione sulla politica europea e sui progetti di integrazione. Draghi ha sottolineato che solo con un’Europa più coordinata si possono affrontare meglio le sfide future.

Pubblichiamo il testo integrale del discorso pronunciato da Mario Draghi in occasione della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa all'Università di Leuven. Fin dalla sua nascita, l'architettura dell'Unione europea ha incarnato la convinzione che il diritto internazionale, sostenuto da istituzioni credibili, favorisca pace e prosperità. Poiché nessuno Stato europeo conservava da solo la capacità di difendersi, la nostra dottrina di sicurezza si è modellata sulla protezione garantita dagli Stati Uniti. Insieme, e sempre in alleanza con Washington, siamo stati in grado di affrontare ogni minaccia e di assicurare la pace in Europa.

