Il Grammy ai Cure | nove motivi per cui avrebbero dovuto vincerlo prima

Da ilfattoquotidiano.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Cure vincono due premi Grammy a Los Angeles, ma molti fan si chiedono perché non abbiano vinto prima. La band britannica ha ricevuto i riconoscimenti ieri sera durante la cerimonia, suscitando reazioni contrastanti tra chi li sostiene da sempre e chi pensa che meritassero di più.

I Cure hanno vinto due Grammy Awards. È successo ieri a Los Angeles, nel contesto della cerimonia di assegnazione dei premi. Uno come miglior album di musica alternativa con Songs of a Lost World, uno per miglior performance con Alone. Non un premio alla carriera mascherato, ma un riconoscimento arrivato adesso, mentre la band è ancora in scena, con un disco nuovo, pubblicato nel 2025, che non cerca scorciatoie e non fa sconti a nessuno. Songs of a Lost World non è un album accomodante. Anzi: sono più i motivi per cui non dovrebbe piacere di quelli per cui dovrebbe. È cupo, lungo; ostinatamente lento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il grammy ai cure nove motivi per cui avrebbero dovuto vincerlo prima

© Ilfattoquotidiano.it - Il Grammy ai Cure: nove motivi per cui avrebbero dovuto vincerlo prima

Approfondimenti su Grammy Awards

"Avrebbero dovuto considerarlo". La critica del consulente dei Poggi ai carabinieri

Derby della Ravegnana, sale la febbre. Il Ravenna ha due buoni motivi per vincerlo

Il derby della Ravegnana si avvicina, suscitando grande interesse tra i tifosi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Grammy Awards

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, album dell'anno a Bad Bunny, di Billie Eilish la canzone. I vincitori; Ecco i vincitori dei Grammy 2026: finalmente tocca ai Cure!; Grammy Awards 2026, tutti i vincitori; THE CURE: i primi Grammy della carriera con Alone e l’album Songs of a Lost World.

Grammy Awards 2026: trionfo per Kendrick Lamar e Lady GagaAi Grammy Awards 2026 dominano Kendrick Lamar e Lady Gaga. Riconoscimenti anche per Billie Eilish, The Cure, Yungblud, Doechii, Olivia Dean ... lopinionista.it

il grammy ai cureBillie Eilish ai Grammy 2026: «Nessuno è illegale su una terra rubata»La cantante ha ricevuto il premio per la Canzone dell’anno e dal palco si è scagliata fortemente contro l’ICE e le politiche dell’amministrazione Trump ... vanityfair.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.