Il Grammy ai Cure | nove motivi per cui avrebbero dovuto vincerlo prima
I Cure vincono due premi Grammy a Los Angeles, ma molti fan si chiedono perché non abbiano vinto prima. La band britannica ha ricevuto i riconoscimenti ieri sera durante la cerimonia, suscitando reazioni contrastanti tra chi li sostiene da sempre e chi pensa che meritassero di più.
I Cure hanno vinto due Grammy Awards. È successo ieri a Los Angeles, nel contesto della cerimonia di assegnazione dei premi. Uno come miglior album di musica alternativa con Songs of a Lost World, uno per miglior performance con Alone. Non un premio alla carriera mascherato, ma un riconoscimento arrivato adesso, mentre la band è ancora in scena, con un disco nuovo, pubblicato nel 2025, che non cerca scorciatoie e non fa sconti a nessuno. Songs of a Lost World non è un album accomodante. Anzi: sono più i motivi per cui non dovrebbe piacere di quelli per cui dovrebbe. È cupo, lungo; ostinatamente lento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Grammy Awards
"Avrebbero dovuto considerarlo". La critica del consulente dei Poggi ai carabinieri
Derby della Ravegnana, sale la febbre. Il Ravenna ha due buoni motivi per vincerlo
Il derby della Ravegnana si avvicina, suscitando grande interesse tra i tifosi.
Ultime notizie su Grammy Awards
Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, album dell'anno a Bad Bunny, di Billie Eilish la canzone. I vincitori; Ecco i vincitori dei Grammy 2026: finalmente tocca ai Cure!; Grammy Awards 2026, tutti i vincitori; THE CURE: i primi Grammy della carriera con Alone e l’album Songs of a Lost World.
Grammy Awards 2026: trionfo per Kendrick Lamar e Lady GagaAi Grammy Awards 2026 dominano Kendrick Lamar e Lady Gaga. Riconoscimenti anche per Billie Eilish, The Cure, Yungblud, Doechii, Olivia Dean ... lopinionista.it
Billie Eilish ai Grammy 2026: «Nessuno è illegale su una terra rubata»La cantante ha ricevuto il premio per la Canzone dell’anno e dal palco si è scagliata fortemente contro l’ICE e le politiche dell’amministrazione Trump ... vanityfair.it
GRAMMYS 2026: i The Cure vincono il loro primo premio in 50 anni. Tutti i vincitori Tra i vincitori anche i Nine Inch Nails per la Best Rock Song e Yungblud per la Best Rock Performance - facebook.com facebook
Grammy 2026, l’elenco di tutti i vincitori. ‘Debí tirar mas fotos’ di Bad Bunny è il primo album dell’anno tutto in spagnolo. A Kendrick Lamar cinque premi. Dei Turnstile il miglior disco rock, Yungblud vince per il tributo a Ozzy. La prima volta dei Cure x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.