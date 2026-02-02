I Cure vincono due premi Grammy a Los Angeles, ma molti fan si chiedono perché non abbiano vinto prima. La band britannica ha ricevuto i riconoscimenti ieri sera durante la cerimonia, suscitando reazioni contrastanti tra chi li sostiene da sempre e chi pensa che meritassero di più.

I Cure hanno vinto due Grammy Awards. È successo ieri a Los Angeles, nel contesto della cerimonia di assegnazione dei premi. Uno come miglior album di musica alternativa con Songs of a Lost World, uno per miglior performance con Alone. Non un premio alla carriera mascherato, ma un riconoscimento arrivato adesso, mentre la band è ancora in scena, con un disco nuovo, pubblicato nel 2025, che non cerca scorciatoie e non fa sconti a nessuno. Songs of a Lost World non è un album accomodante. Anzi: sono più i motivi per cui non dovrebbe piacere di quelli per cui dovrebbe. È cupo, lungo; ostinatamente lento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Grammy ai Cure: nove motivi per cui avrebbero dovuto vincerlo prima

