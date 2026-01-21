Donna scomparsa | Una fiaccolata per Piera Pinna

In occasione del quarto mese dalla scomparsa di Piera Pinna, i familiari in Sardegna hanno organizzato una fiaccolata per mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare sulla sua assenza. L'evento si svolgerà alla vigilia di questa ricorrenza, offrendo un momento di vicinanza e speranza per tutti coloro che continuano a cercarla.

Alla vigilia del quarto mese dalla scomparsa, i familiari di Piera Pinna che vivono in Sardegna, annunciano una fiaccolata. Per tenere accesa l’attenzione sul caso della 69enne di San Miniato diventata un fantasma nel settembre scorso dopo essere entrata a cercare funghi nel bosco di Medicina di Pescia. Pietrina, per tutti solo Piera, non si presentò all’appuntamento che si era data con il marito Remo che l’aspettava in macchina: l’uomo dette l’allarme, scattarono le ricerche, ma della donna non è stata trovata alcuna traccia. Per settimane il bosco è stato passato al setaccio, di Piera non è stato trovato alcunché, e neanche i cani molecolari hanno fiutato una pista da seguire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

