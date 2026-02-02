Il furbetto tedesco del parcheggino | in via Torno la Mercedes che non si cura delle multe

Una residente di via Torno a Como ha chiamato la polizia per segnalare una Mercedes che si parcheggia senza preoccuparsi delle multe. La vettura, di proprietà di un cittadino tedesco, si trova regolarmente in sosta in una zona dove spesso si verificano problemi di divieto e soste irregolari. La segnalazione mette in evidenza ancora una volta le difficoltà dei residenti a mantenere ordine e rispetto delle regole, specialmente durante i fine settimana, quando la zona si riempie di auto che creano disagio.

Il caso raccontato da una lettrice dopo il weekend: multa per mancato pagamento e poi la sosta sugli spazi per disabili. "Noi residenti fatichiamo a trovare posto" Secondo quanto racconta la lettrice, nella mattinata di domenica 1 febbraio avrebbe notato una Mercedes con targa tedesca parcheggiata sulle strisce blu con una sanzione già applicata sul parabrezza, per mancato pagamento. Nel pomeriggio l'auto sarebbe stata spostata, ma il giorno successivo – sempre secondo la segnalazione – sarebbe ricomparsa nella stessa area, questa volta in modo più critico perché posteggiata sugli stalli riservati alle persone con disabilità, mantenendo però "la stessa multa del giorno precedente". Ma è così difficile beccare questo furbetto/a visto che lo fa proprio sotto gli uffici e la telecamera del Comune Sicuramente abita lì vicino e sta usando da molto tempo il cestino come cassonetto dei rifiuti. P.S. Le foto ovviamente documentano solo tre occasion - facebook.com facebook

