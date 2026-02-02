' Il funerale di mia madre' al Teatro al Parco
Questa sera al Teatro al Parco si tiene il funerale di mia madre, uno spettacolo scritto da Kelly Jones e diretto da Francesca Montanino. Sul palco, Elsa Bossi, Alice Giroldini e Mauro Parrinello portano in scena una storia intensa e toccante, accompagnata dalla colonna sonora di Adriano Antonucci. La rappresentazione è il risultato di una collaborazione tra diverse realtà teatrali, tra cui Solares Fondazione delle Arti e Tangram Teatro. La serata promette di essere un momento di forte emozione per il pubblico presente.
C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Di Kelly JonesRegia e traduzione di Francesca MontaninoCon Elsa Bossi, Alice Giroldini, Mauro ParrinelloLight e Sound Design Adriano AntonucciAssistente alla regia Diletta BraccoUna produzione di Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole, Tangram Teatro, Enchiridionper gentile concessione di The Agency (London) Ltd, 24 Pottery Lane,con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma“Siamo tutti uguali dopo la morte.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Teatro al Parco
Mio padre può portare la seconda moglie al funerale di mia madre?
Nessuno al funerale di Noemi. La madre al figlio reo confesso dell'omicidio: "Non troverò pace se non marcisci in galera"
Mies ja Kohtalo Man and fate
Ultime notizie su Teatro al Parco
Argomenti discussi: I funerali di Valentino sulle note di Mozart, il bianco e i vip in lacrime. L'addio emozionato di Giammetti, il gesto commosso di Anne Hathaway - Foto e Video; Funerali Valentino, a Roma anche Anne Hathaway e Anna Wintour. FOTO; Addio Valentino: Mozart, rose e maison internazionali ai funerali dell'ultimo imperatore della moda - L'omelia: La bellezza divina si cela nelle minuzie; I funerali di Valentino, l'omelia di dieci minuti e i fiori bianchi in chiesa e sulla bara: La bellezza salva, l'ha seminata. Parata...
I funerali di Valentino, l'omelia di dieci minuti e i fiori bianchi in chiesa e sulla bara: «La bellezza salva, l'ha seminata». Parata di star per l'addioVenerdì 23 gennaio 2026, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma, i funerali di Valentino Garavani, celebrati da don Pietro Guerini. Il ... leggo.it
Ubaldo Pantani: «Al funerale del mio babbo mi dissero: Condoglianze, Lapo!. Sono nella fase della crisi del comico, Carlo Conti mi ha dato il consiglio migliore: Non ...Il comico toscano torna a teatro con il suo nuovo spettacolo Inimitabile dal 31 gennaio: «Racconterò il rapporto con i miei personaggi, è grazie a loro se sono quel che sono». E se dovesse scambiare l ... vanityfair.it
L'addio al Aldo Morgante nel suo amato teatro Al Massimo. La Palermo degli artisti ma anche tanti spettatori a dare l'ultimo saluto. Il funerale nella basilica di San Domenico. Il sindaco Lagalla ne ha sottolineato il coraggio e l'originalità di impresario teatrale. Si - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.