' Il funerale di mia madre' al Teatro al Parco

Questa sera al Teatro al Parco si tiene il funerale di mia madre, uno spettacolo scritto da Kelly Jones e diretto da Francesca Montanino. Sul palco, Elsa Bossi, Alice Giroldini e Mauro Parrinello portano in scena una storia intensa e toccante, accompagnata dalla colonna sonora di Adriano Antonucci. La rappresentazione è il risultato di una collaborazione tra diverse realtà teatrali, tra cui Solares Fondazione delle Arti e Tangram Teatro. La serata promette di essere un momento di forte emozione per il pubblico presente.

Di Kelly Jones
Regia e traduzione di Francesca Montanino
Con Elsa Bossi, Alice Giroldini, Mauro Parrinello
Light e Sound Design Adriano Antonucci
Assistente alla regia Diletta Bracco
Una produzione di Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole, Tangram Teatro, Enchiridion
per gentile concessione di The Agency (London) Ltd, 24 Pottery Lane,
con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma
"Siamo tutti uguali dopo la morte.

Mies ja Kohtalo

