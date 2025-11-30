Nessuno al funerale di Noemi La madre al figlio reo confesso dell' omicidio | Non troverò pace se non marcisci in galera
Il carro funebre aveva appena lasciato il sagrato della chiesa di Maria Santissima della Stella, a Nola, quando sul profilo Facebook di Mariarosaria Tommasino è comparso un messaggio forte, scritto mentre ancora la bara della figlia veniva portata via: “Oggi i funerali di mia figlia. Non troverò. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
