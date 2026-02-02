Il ciclone Harry ha causato danni importanti in Sicilia, Calabria e Sardegna. Oltre alle distruzioni, i cittadini delle zone colpite si sono lamentati perché i media nazionali hanno dato poca attenzione alla loro situazione. Molti di loro si sentono trascurati e chiedono più spazio nelle notizie. La furia del maltempo ha lasciato strade allagate, alberi caduti e case danneggiate, ma la copertura mediatica sembra aver sottovalutato l’entità dei problemi. La gente si aspetta risposte e più rispetto da parte delle testate che spesso si concentrano su altri eventi

Il ciclone Harry oltre alle devastazioni lasciate in Sicilia, Calabria e Sardegna ha scatenato anche una serie di rimostranze da parte dei cittadini delle regioni investite dalla furia degli elementi, sulla scarsa attenzione mediatica ricevuta da parte delle testate a diffusione nazionale. La frettolosa considerazione da parte degli organi di informazione è suonata quasi come un’offesa rispetto a ben altri servizi che hanno interessato analoghi disastri avvenuti nel tempo in altre regioni del Nord Italia. Tuttavia, venerdì scorso a «Propaganda live», su La7, abbiamo visto un ampio e documentato reportage su due località della costa ionica messinese che hanno subito gravissimi danni, ma è evidente che l’iniziativa di una rete, ma soprattutto di una trasmissione che ha sempre volto lo sguardo in maniera non istituzionale su molte problematiche, non può soddisfare il desiderio di considerazione nazionale delle popolazioni colpite dai tragici eventi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il ciclone Harry: l’attenzione mediatica e quella... reale

Approfondimenti su Harry Ciclone

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile continua a monitorare l’evoluzione del maltempo causato dal ciclone Harry, che interessa la Sicilia orientale e la fascia jonica etnea.

Le città siciliane sono sotto stretta sorveglianza a causa del ciclone Harry.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il ciclone Harry su Santa Teresa di Riva

Ultime notizie su Harry Ciclone

Argomenti discussi: Il ciclone Harry ha fatto 2 miliardi di danni al Sud, ma non ne ha parlato quasi nessuno; Il ciclone Harry e quel silenzio imbarazzante della politica sul consumo di suolo lungo le coste; Ciclone Harry, l'esperto: Un evento estremo ed eccezionale che ha combinato più fattori di rischio; Ciclone Harry, l'onda travolge un ristorante sul mare: le immagini dai social.

Il ciclone Harry: l’attenzione mediatica e quella realeIl ciclone Harry oltre alle devastazioni lasciate in Sicilia, Calabria e Sardegna ha scatenato anche una serie di rimostranze da parte dei cittadini delle regioni investite dalla furia degli elementi, ... msn.com

Migranti dispersi dopo il Ciclone Harry, l’allarme di Mediterranea: «Potrebbero essere oltre mille morti»Dietro il ciclone Harry, che ha devastato Sicilia, Sardegna e Calabria, ci sarebbero vittime che non sono state ancora contate. Le vittime del mare, partite dalle coste nordafricane e mai ... ilmessaggero.it

La Sicilia in emergenza dopo il ciclone Harry: gravi danni, smottamenti ed edifici a rischio. Chiesto lo stato di calamità naturale. https://tech.everyeye.it/notizie/ciclone-harry-citta-chiedono-calamita-naturale-856937.htmlutm_medium=Social&utm_source=Fa - facebook.com facebook

Potrebbero essere mille le persone disperse in mare durante il ciclone Harry". Lo sostiene Mediterranea Saving Humans. "Si stanno delineando i contorni della più grande tragedia degli ultimi anni e i governi di Italia e Malta tacciono". #ANSA x.com